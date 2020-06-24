Belediye başkanı suç duyurusunda bulundu! Usulsüzlükten tutuklandı

Bartın Belediyesi Muhasebe Müdürlüğü’nde 20 yıldır çalışan B.Y., elektrik faturaları ödemelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu üzerine Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gözaltına alındı.

Bartın’a getirilen B.Y., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

BELEDİYE BAŞKANI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Konuyla ilgili bana geçtiğimiz hafta muhasebe biriminden böyle bir durumun olduğu bildirildi. Ben de bizzat kendi imzaladığım evrak ile Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Sonrasında o iddialarla ilgili görevli personelin iş akdini feshettik. Konu artık yargıya intikal etti” dedi. DHA