Belediye Başkanı uyardı: Bodrum’a gelmeyin

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bugün Umurca Parkı’nda açık havada corona virüsü önlemlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, belediye başkan yardımcısı Emel Çakaloğlu, sağlık ekipleri ve hastalık ile mücadele edecek 20 kişilik ekip tam teçhizatlı olarak katıldı. Aras toplantıya katılanlara ve basın mensuplarına kolonya ikram ederek konuşmasına başladı.

PAZAR YERLERİ DE KAPATILDI

Bodrum’da yiyecek pazarlarının hijyen tedbiri alınarak hizmet vereceğini belirten Aras, giyim pazarının ise kapatıldığını bildirdi. Bodrum halkına da seslenen Aras, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, belediye ye acil işleri olmayanların en az 15 günlüğüne hiç gelmemelerini istedi. Aras açık alanda satılan yiyeceklerin de yasaklandığını söyledi.

EN BÜYÜK TESELLİMİZ POZİTİF VAKA GÖRÜLMEMESİ

“En büyük tesellimiz şu anda pozitif vaka görülmemesi” diyen Aras şunları kaydetti:

* Ancak biz önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmak zorundayız. 1 mayısa kadar tüm etkinlikleri iptal ettik . Bodrum turizm ile geçinin bir kent olayların hangi boyutlara gideceği henüz belli değil.

* Bu durumda işyerlerini kapatacak ve mağdur olacak esnafa belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. Ancak gerek bankalar gerekse SGK gibi kuruluşlarda esnafa gereken desteği vermeli ve kolaylık göstermeli.

TÜRKİYE’Yİ UYARIYORUM BODRUM’A GELMEYİN, NÜFUS ARTIŞINA DAYANAMAYIZ

Son günlerde Bodrum’a Türkiye’nin çeşitli illerinden akın akın gelenler olduğunu belirten Aras şunları söyledi:

* Tüm Türkiye’yi, vatandaşlarımızı uyarıyorum. Bodrum’a gelmeyin evinizde kalın. Buraya gelenler geldikleri yerden daha güvende değiller. Biz kışlık nüfusumuza bile tedbir almakta zorlanıyoruz.

* Örneğin sadece 17 yoğun bakım ünitesi yatağımız var bu şu anda bile yeterli olmuyor. Belediye ve sağlık nüfusumuz kışlık nüfusa göre , Bodrum’a gelenler asla yeterli sağlık hizmeti alacaklarını düşünmesinler kesinlikle geldikleri yerden daha güvende olamazlar bu nedenle kesinlikle Bodrum’ a gelmeyin diyorum