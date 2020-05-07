Belediye başkanı uyardı! ‘Yasak kalkarsa korkulan olur’

Corona virüsÜ salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla’nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Kararla birlikte tatil beldelerine araç girişlerinde artış yaşandı.

GİRİŞLER KONTROL ALTINDA

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şu ifadeleri kullandı;

*Okullar kapanınca “Bodrum’a gelmeyin” çağrısı yapmıştım. ‘Bodrum´a gelmeyin çünkü sağlık imkanlarım kısıtlı’ demiştim. Bu söylemimiz karşılık buldu ve gelen sayısını belli bir oranda tutmuştuk.

“YÜZDE 25 ORANINDA ARTIŞ VAR”

*Bu dönemde Bodrum´un nüfusu arttı ama salgın hastalık bu dönemde ilçemize yayılamadı. Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte küçük de olsa bir hareketlilik yaşandığı gözlendi.

*Bu hareketlilik Bodrum´a giren araç sayısı dışarıdan gelen, tatilci veya yazlıkçı aracı değil. Günlük giren araç sayısı ortalama 6 bin olarak görülüyor. İlçe girişlerinde yüzde 25 oranında bir artış var.

*Bu araçlar içerisinde şahsi binek araçlarıyla gelen vatandaşlar da var. Bu demek ki seyahat kısıtlaması olmayan Bodrum’daki yazlık evlerine gelmek isteyenler var. Bu vatandaşlarımız Bodrum´a gelirken yine seyahat izin belgeleriyle geliyorlar.

“KORKULAN OLUR”

*Bodrum girişinde sağlık kontrolü yapılarak, ilçeye giriş izni veriliyor. Bodrum´da kontrollü bir giriş söz konusu. Şu anda Bodrum´a 750 bin veya 1 milyon gelmesi söz konusu değil. Seyahat yasağı olan 24 ilden seyahat yasağı kalkarsa o zaman gerçekten korkulan olur. DHA

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