Belediye Başkanı ve 14 çalışan karantinaya alındı 

Aydın'ın Yenipazar ilçe belediyesinde memur olarak çalışırken rahatsızlanan, yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan F.Ö. ile temaslı olanlarla ilgili çalışma yapıldı.

Tamamlanan filyasyon çalışmasının sonucunda Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erdem ve 14 çalışanının karantinaya alındığı, belediyenin sosyal medya hesabından duyuruldu.

“Salgından biz de nasibimizi aldık” başlığıyla yapılan açıklamada “Salgın bizi de etkiledi. Düne kadar ‘uygulayan' ve ‘denetleyen' iken ‘denetlenen' de olduk” denildi.

KARANTİNA EVLERDE

Belediye'den yapılan açıklamada, karantinanın evlerde uygulanacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

* Bir Belediye çalışanında virüs saptanması üzerine, ilişki içinde bulunduğu, farklı birimlerde çalışan, aralarında Belediye Başkanımızın da olduğu 15 Belediye çalışanımız, ‘temaslı' olarak evlerinde karantinaya alındı.

* Belediyemiz karantina süresi içinde eksik kadro ile hizmet vermeye devam edecektir. Rehberlik eden sağlık personeline ve geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür ediyoruz.