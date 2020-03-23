Belediye başkanından çağrı: Biz abdest alıyoruz, biz Müslümanız bize bulaşmaz diye bir şey yok

Savaş “‘Biz abdest alıyoruz, biz Müslümanız bize bulaşmaz diye bir şey yok. Eğer bulaşmasaydı Umreden gelen insanlarda bu virüs olmazdı” dedi.

Abdest alırken yapılması gerekenleri de anlatan Savaş, ellerin sabun ile yıkandıktan sonra abdeste başlanması gerektiğini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, corona virüsüne karşı alınacak önlemler hakkında açıklama yaptı. Yaşlılara evde kalın çağrısında bulunan Başkan Savaş, tedbirlerin toplum sağlığını yakından ilgilendirdiğini belirtti.

ELLER SABUN İLE YIKANDIKTAN SONRA ABDESTE BAŞLANMALI

Kendisinin uzmanlık alanının bu konu olduğunu hatırlatan Savaş abdest, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Abdest yetseydi umreden gelenler hasta olmazdı. Biz Müslüman toplumuz, abdest almaktan bahsediyoruz ama bunu da çok iyi açıklamak gerekiyor.

* Abdest alırken en önemli organlarımızı yıkıyoruz. Ama ne ile yıkıyoruz, elimizle yıkıyoruz. Bir defa elimiz kirli iken abdeste başlamayacağız. Elimizi sabun ile yıkayacağız, ondan sonra abdest almaya başlayacağız.

* Bizim en kirli organlarımızdan bir tanesi de ayaklarımız. Abdest alırken de en son ayağı yıkıyorsun. Yıkadıktan sonra da mutlaka elimizi sabunlayıp abdesti bitirmemiz lazım. Yoksa ‘Biz abdest alıyoruz, biz Müslümanız bize bulaşmaz’ diye bir şey yok.

* Eğer bulaşmasaydı Umreden gelen insanlarda bu virüs olmazdı. Demek ki abdest almak yetmiyor. Abdest alırken de hijyenik şartlara uyacağız. Başlangıç ve bitişte elimizi sabunla 20 saniye yıkayacağız.