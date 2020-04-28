Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belediye başkanından Ramazan yardımı uyarısı: Fotoğraf paylaşanı yakarım!

Denizli'nin Çal ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Fethi Akcan belediye personelini sosyal yardımlar konusunda sert bir dille uyardı. Tüm personelini toplayan Akcan, Ramazan döneminde yapılan yardımların sosyal medyada paylaşılmamasını isteyerek, "İhtiyaç sahibini rencide edenin canını yakarım. O personelinin gözünün yaşına bakmam" diye konuştu.

Selami AYDIN / Denizli
20:45 -
Haberler Gündem
Belediye başkanından Ramazan yardımı uyarısı: Fotoğraf paylaşanı yakarım!

Bazı kurumların yaptıkları yardımları sosyal medyadan paylaştıklarına değinen Başkan Akcan, şu ifadeleri kullandı:

* 6 yıldır dar gelirli vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapıyoruz.

* Ramazan döneminde bu yardımlar biraz daha arttı.

* Yardımın reklamı olmaz.

* Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek diyoruz. Öyle davranın.

“HİÇ KİMSENİN FOTOĞRAFI ÇEKİLMEYECEK”

Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Akcan, şöyle konuştu:

* Tüm dikkatimizi salgınla mücadeleye vermemiz gerekiyor.

* Ama bazı kurumların verdikleri yardımın reklamını yaptıklarını görüyoruz.

* Yardım ettiğimiz dar gelirli insanların fotoğrafı ya da görüntüleri bir yerlerde görünmeyecek.

* Hiç kimsenin fotoğrafı ya da görüntüsü çekilmeyecek.

* Buna sebep olan personelim olursa canlarını yakarım.

* Bugüne kadar personelimiz bu konuyla ilgili oldukça titiz davrandı.

* Bundan sonra da titiz davranacaklarına eminim.

İLGİLİ HABERRamazan pidesi tarifi ve malzemeleri... Pide için fırına gitmenize gerek yok!Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri... Pide için fırına gitmenize gerek yok!
Corona Denizli MHP Ramazan Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more