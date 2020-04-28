Belediye başkanından Ramazan yardımı uyarısı: Fotoğraf paylaşanı yakarım!

Bazı kurumların yaptıkları yardımları sosyal medyadan paylaştıklarına değinen Başkan Akcan, şu ifadeleri kullandı:

* 6 yıldır dar gelirli vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapıyoruz.

* Ramazan döneminde bu yardımlar biraz daha arttı.

* Yardımın reklamı olmaz.

* Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek diyoruz. Öyle davranın.

“HİÇ KİMSENİN FOTOĞRAFI ÇEKİLMEYECEK”

Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Akcan, şöyle konuştu:

* Tüm dikkatimizi salgınla mücadeleye vermemiz gerekiyor.

* Ama bazı kurumların verdikleri yardımın reklamını yaptıklarını görüyoruz.

* Yardım ettiğimiz dar gelirli insanların fotoğrafı ya da görüntüleri bir yerlerde görünmeyecek.

* Hiç kimsenin fotoğrafı ya da görüntüsü çekilmeyecek.

* Buna sebep olan personelim olursa canlarını yakarım.

* Bugüne kadar personelimiz bu konuyla ilgili oldukça titiz davrandı.

* Bundan sonra da titiz davranacaklarına eminim.