Belediye başkanının ağabeyi coronaya yenildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Kocaeli’den bahsederken en çok vaka görülen ilçe olarak Körfez ilçesinden bahsetmişti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde görev yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün ağabeyi Köksal Söğüt corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran başkan Söğüt; “Abim Köksal Söğüt hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim mekanını cennet, makamını âli eylesin inşaallah” ifadelerini kullandı.