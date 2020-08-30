Belediye başkanlarından 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sosyal medyadan kutlama mesajı paylaştı.

TEK SEÇENEK VARDIR; ZAFER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Biz inandıysak… tek seçenek vardır; Zafer! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

YANAN HÜRRİYET ATEŞİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Zafer kazananların, gurur yaşatanlarındır. 98 yıl önce Ankara'da yanan hürriyet ateşinin gururunu ilelebet göğsümüzde taşıyacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum.

İZMİR MARŞIYLA GELİYORUZ

Üstü açık otobüsle Zafer Turu’na izin verilmediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “30 Ağustos özgürlük ve bağımsızlığımızın bayramıdır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bir ulusun zincirlerini kırdığı gündür. Zafer Turu'nda üstü açık otobüste bulunmamıza izin verilmedi. Bisikletimle kortejin önündeyim. İzmir Marşı'yla geliyoruz” ifadelerini paylaştı.

GÜÇLÜ, ŞEREFLİ, ASİL…

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Bugün tam bağımsız bir devletsek, milletçe şerefimizle, onurumuzla korkmadan yaşıyorsak, bunu 30 Ağustos zaferine borçluyuz ve daima da borçlu kalacağız. 30 Ağustos zaferi güçlü, şerefli, asil milletimizindir. Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

KAHRAMANLARA SELAM OLSUN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Zafer bir gülümsemedir. Verilen emeğin, sarf edilen çabanın, harcanan ömrün ve hatta bir halkın özgürlüğü için feda edilen canın, o kahraman sahiplerince armağan edilmiş bir gülümseme… Kahramanlara selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

BUGÜN ÖZGÜRCE YAŞIYORSAK…

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Milletçe, minnetle… Bugün kendi vatanımızda özgürce yaşıyorsak bu zafer sayesinde. Atamıza şehit ve gazilerimize minnetle…30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.