Belediye dayanışması sürüyor: Mersin’den İstanbul’a doğru 20 ton limon daha yola çıktı

Corona virüsü salgını sürecinde ihracatı durdurulan limon üreticilerine destek olmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye başkanlarına çağrıda bulunmuştu.

Seçer'in çağrısına karşılık veren İstanbul Büyükşehir Boelediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin’deki limon üreticilerinden 100 ton limon satın alacaklarını duyurmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olumlu yanıt vererek, Mersin’deki üreticilerden 50 ton limon satın alacaklarını bildirdi.

İLK 20 TONU 22 NİSAN’DA YOLA ÇIKMIŞTI

100 ton limonun ilk 20 tonu 22 Nisan’da yola çıkarak İstanbul’a ulaşmıştı. İkinci 20 tonluk sevkiyatta yer alan limonlar da Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait TIR’a yüklenerek, İstanbul’a doğru yola çıktı.



Birinci kalite ve sıfır kalibre Lamas limonları, 800’er gramlık fileler içerisinde hazırlanarak, kasalara yerleştirildi. Her birinde 72 kasanın bulunduğu toplam 22 palet, sevkiyat aracına yüklendi. 20 ton limon İstanbul’daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Şu ana kadar İstanbul’a toplam 40 ton limon gönderilirken, kalan 60 ton limon ise 20’şer tonluk sevkiyatlarla kısa süre içerisinde İstanbul’a ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor.

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