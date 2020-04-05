Kutluer, İtalya&#8217;nın geldiği korkunç durumu şu sözlerle özetledi;. &#8220;Her gün yaklaşık 800 kişi Corona&#8217;dan dolayı hayatını kaybediyor. Sağlık sistemi çöktü. Belediye ekipleri bazı evlerin kapısını kırıp girdiğinde ölmüş insanlarla karşılaşıyor.&#8221;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/belediye-evlerdeki-cesetleri-topluyor-5726523","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/belediye-evlerdeki-cesetleri-topluyor-5726523","pageType":"yazi","pageIdentifier":5726523,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"&#8221;Belediye evlerdeki cesetleri topluyor&#8221;"});aip('newsArticle', {"identifier":5726523,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/belediye-evlerdeki-cesetleri-topluyor-5726523/","headline":"&#8221;Belediye evlerdeki cesetleri topluyor&#8221;","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/05/iecrop/turgut_16_9_1586071517-880x495.jpg","author":"kaydin","dateCreated":"2020-04-05 10:25:43","datePublished":"2020-04-05 10:25:43","dateModified":"2020-04-05 10:25:43","info":"{"seo_news":"false"}"});