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”Belediye evlerdeki cesetleri topluyor”

Cansız bedenleri koyacak ceset torbasının bile bulunmadığı, morgların dolduğu, hastane koridorlarının cesetlerden yürünmeyecek hale geldiği İtalya'da yaşayan Yazar Gökhan Kutluer, Turgut Erat'a konuştu.

Sozcu.com.tr
10:25 -
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Kutluer, İtalya’nın geldiği korkunç durumu şu sözlerle özetledi;

“Her gün yaklaşık 800 kişi Corona’dan dolayı hayatını kaybediyor. Sağlık sistemi çöktü. Belediye ekipleri bazı evlerin kapısını kırıp girdiğinde ölmüş insanlarla karşılaşıyor.”

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