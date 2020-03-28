Belediye otobüsü yoldan çıktı, köprüde asılı kaldı

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Köprülü kavşağında meydana geldi. Heykel’den Gökdere mevkisine giden büyükşehir belediyesine ait otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı. Otobüs, alt yolun kenarındaki duvar ile bariyerler üzerinde asılı kaldı.

Vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü, otobüsten çekiçle camları kırarak çıktı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı. (DHA)