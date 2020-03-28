Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belediye otobüsü yoldan çıktı, köprüde asılı kaldı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü, bariyerlere çarptı. Otobüs, alt yola düşmeden bariyer ile yol kenarındaki duvar üzerinde asılı kaldı. Otobüs şoförü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

12:15 -
Haberler Gündem
Belediye otobüsü yoldan çıktı, köprüde asılı kaldı

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Köprülü kavşağında meydana geldi. Heykel’den Gökdere mevkisine giden büyükşehir belediyesine ait otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı. Otobüs, alt yolun kenarındaki duvar ile bariyerler üzerinde asılı kaldı.

(FOTO: DHA)

Vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü, otobüsten çekiçle camları kırarak çıktı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı. (DHA)

Bursa heykel kaza Osmangazi Polis Sağlık
Son güncelleme: 12:18 28.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more