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Belediye personelinden 860 bin liralık zimmet

Samsun'un İYİ Partili İlkadım Belediyesi'nde, bir personel 16 ay boyunca personel maaşlarından kesinti yaparak kendi hesabına aktardı. Banka görevlilerinin dikkatiyle personelin 860 bin TL'yi zimmetine geçirdiği ortaya çıkmasının ardından belediyeye bilgi verildi. Belediye, suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma başlatılarak olayı Cumhuriyet savcılığına bildirildi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:02, 03/12/2020
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Belediye personelinden 860 bin liralık zimmet

Samsun’un İlkadım Belediyesi Personel Müdürlüğünde personel maaş evrakları düzenleyen C.G. isimli görevli, belediyediki çalışanların maaşlarından her ay kendi hesabına para aktararak 16 ayda 860 bin lirayı zimmetine geçirdi. Zimmet olayını ise banka çalışanları ortaya çıkartırken, belediyeye soruşturma başlatarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Belediyede yaşanan zimmet olayı hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Demirtaş, “Banka ile bazı hesaplarda anormal bir hareketliliğin görüldüğü bu hesapların incelenmesi gerektiği noktasında görüş alış verişinde bulunduk. Bana verilen liste ile yapılan ödemeleri taradığımızda belediyemizde bordro düzenlemesinde görev alan personel müdürlüğümüzde çalışan C.G.’nin Temmuz 2019'dan Kasım 2020'ye kadar her ay 4 bin liradan başlamış 9, 16, 30, 180 bine kadar giden bir tabloda normal bağış ödemelerinin dışında kendi hesabına para aktarımı sağlıyor.

İşlem kısaca şöyle, belediyemizin maaş ödemeleri ile ilgili bankaya yazdığı talimat ekindeki işçi memur ücretlerinin gerçek toplam 1 milyar 200 milyon lira. Lakin rakam sayfa ekinden ve hayalen fazla alınmak sureti ile 1,200 yerine 1,400 alınıyor. Hesapların kontrolünü de bu arkadaş yaptığı için olay fark edilmiyor. Bu çalışanın süreç içerisinde 860 bin lira kendisine para aktarıldığı tespit ediliyor.

Şimdi bir taraftan bu paranın ödemesi yapılacak bir taraftan kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk, savcılığa verdik. Bir taraftan ilgili kişi yaptığı işin farkında olsa gerek, belediyeye 150 bin lira para ödedi. Biz bu arada onun üzerine kayıtlı gayrimenkullerine, hesaplarındaki paralarına ve aracına el koydurduk. İncele devam ediyor. Bu işi tek başına mı yaptı, başka birileri de var mı, varsa inceleme sonunda ortaya çıkacak” diye konuştu.

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