Belediye toplu ulaşımda klimayı yasakladı!

Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken uzmanlar, ortamdaki havayı alıp tekrar verdiği için klimanın corona virüsü yayma riski olduğunu belirterek, sık sık pencere açılmasını önerisinde bulunuyor.

Uzmanların önerileri üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda klima kullanımını yasakladı.

“BU DÖNEM KLİMALAR ÇALIŞMAYACAK”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Ahmet Bilgiç, “Virüsü yayma ihtimali yüksek görüldüğünden toplu ulaşım araçlarımızda bu dönem klimalar çalışmayacak. Bilim Kurulumuzun tavsiye ve kararlarına göre ilerleyen günlerde tekrar durum değerlendirmesi yapılacak” dedi.

“DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Bilgiç ayrıca tedbirler kapsamında toplu ulaşım araçlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini, sosyal mesafeye uygun ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını söyledi.

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