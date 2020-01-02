Belediye yolu kazdı atıklar araçta kaldı

İzmir ve Manisa'daki hastaneler başta olmak üzere tıbbi atıkları toplayarak geri dönüşüm yapan Miroğlu Çevre A.Ş. Manisa Belediyesi'nin yaptıkları çalışmaları engellediğini ve 3 gün boyunca bölgedeki tıbbi atıkların toplanamadığını iddia etti.

İzmir Manisa Şube Müdürü Oktay Yolcu, “Tıbbi atıklarda sterilizasyon ve bertaraf işi ve bu atıklarda bakteri, virüs vb. hususların olma ihtimali yüksek

atıkların usulüne uygun şekilde araçlarla toplanarak fabrikaya transferi, fabrikada sterilizasyonu ve devamında sterilize edilmesi gerekir.

Fabrikaya giden yollar Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapatıldığından atık ürünleri toplanamayıp hastanelerde ve araçlarda bekletilmektedir” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Yol Yapım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gediz Ovası'nın 2019 Ocak ve Şubat ayında metrekareye

düşen 72 kiloluk yağmur yağdığını ve 250 kilometrelik anayolun kullanılmaz hale geldiğini belirterek, “Yol kapanınca karayollarından izin alarak

Manisa İzmir yönünden İstanbul yönüne bağlayan yeni çevre yoluna cephe veren kısmındaki çelik bariyerleri keserek yapıp yeni yol açtık. Arıtma

tesisi de bu bölgede. Arıtma tesisi yetkililerinden plan ve proje çalışmaları için bir yetkili istedik. Cevap vermediler. Karayolları o yan yolu kapatın deyince de kapatmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Kuruçay'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.