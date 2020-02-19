Belediye ziyaretinde güldüren mazbata diyaloğu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29’ncu ilçe belediyesi ziyaretini Sarıyer’e yaptı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bina girişinde karşıladığı İmamoğlu ve ekibini, makam odasında ağırladı.

Ağırlamada, İmamoğlu ile Genç arasında renkli diyaloglar yaşandı. İmamoğlu’nun, “Başkanım, sen 3 dönemde 3 mazbata, ben, bir dönem ve 2 seçimde 3 mazbata…” sözleri hem Genç hem de odada bulunanlar tarafından kahkahalarla karşılandı. İmamoğlu, Genç’in, “Aldığınız ilk mazbatayı saklıyor musunuz” sorusuna, “Duruyor tabi. Verir miyim? Esas mazbata o. Yan yana asılı ikisi. Arasında fotoğraf çektirenler oluyor” yanıtını verdi.

“39 BELEDİYE GEZEN BAŞKA BELEDİYE BAŞKANI VAR MIDIR?”

Sarıyer ziyaretiyle 29’ncu ilçe belediyesi ziyaretini gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, “İddia edelim ki; görevinin hemen hemen ilk 10 ayında, 39 belediyeyi de gezen bir belediye başkanı Büyükşehir’de bir yerde olmuş mudur bilmiyorum ama iddialı bir şekilde bu süreci, belediyelerimizle yönetmek arzusundayız” dedi.

Bu sırada araya Genç girdi ve “Sonuçta 10 yılda kimse gelmedi buraya” dedi. İmamoğlu da “Gerçek mi? (‘Evet’ yanıtı.) 5 yılda ben de görmedim; ama bu hoş bir şey değil. Bizim amacımız, yerel demokrasinin en önemli mekanizmalarını güçlendirerek iş birliği yapmak, onların sahadaki deneyimleri, bir üst yönetimin aslında işini kolaylaştıracak deneyimler…” karşılığını verdi.

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Genç de “10 yılla ilgili anlatılacak öyle çok şey var ki; aslında da hiçbir şey yok. Maalesef sizler de yaşadınız; 10 yılda çok fazla diyalog oluşturamadık. Buna rağmen biz, bir hedef belirledik. Bir planlama yaptık ve bu planlamayla, yerel yönetimlerin nasıl çalışması gerektiğini, şartlar ne olursa olsun, neler yapılması gerektiğini yaptığımız işlerle, hiçbir şekilde bir belediyenin olmadığı, bir kurumun olmadığı yerde çok iyi bir kurumsal yapılanmayla, çok iyi bir yerel yönetim anlayışına kavuştuk. Demek ki, şartlar ne olursa olsun, bunları yapmak mümkün” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, İBB ve Sarıyer Belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti. İmamoğlu ve Genç, sunumun ardından ilçede saha incelemelerinde bulundu.