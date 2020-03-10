Belediye ‘zorunluluk’ getirdi! 15 gün içerisinde almayanlara…

Eskişehir‘in Tepebaşı ilçesinde yaşayanlara şok… CHP'li Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların evlerine ve işyerlerine gönderdiği yazı ile çöp konteyneri almaları zorunluluğu getirdi. 15 gün içerisinde çöp konteyneri almayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtilen tebligata ilk tepki AKP'lilerden geldi.

BELEDİYE NİYE VAR?

AKP Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, “Eğer çöp konteynerlerini vatandaş kendi parasıyla alacaksa, belediye niye var? Belediyenin konteyner alacak parası kalmamışsa, bizler çöp konteyneri bağışlarız. Yeter ki vatandaşımızı mağdur etmesinler” dedi.

ÖZEL BİR UYGULAMA YAPILACAK

CHP'li Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Savaş, imzasıyla Tepebaşı bölgesinde oturan vatandaşlara gönderilen yazıda şöyle denildi:

“İkamet ettiğiniz bölgede çöplerin toplanması özel bir uygulama ile yapılacaktır. Evsel atıklarınızı poşet içinde üzerinde apartman, iş yeri adı ve kapı numaranızın bulunduğu tekerlekli plastik konteynerlerde çıkartmanız gerekmektedir. Bu nedenle binanız, iş yeriniz için size uygun olan hacimdeki 120 litrelik veya 240 litrelik tekerlekli plastik çöp konteynerini 15 gün içinde temin etmeniz gerekmektedir. Yapılacak denetimlerde eksik tespit edilmesi halinde 5393 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.”