Belediyede corona paniği! Çalışanlar izne çıkarıldı

Kemalpaşa Belediyesinde çalışan bir personelin corona virüsü testi pozitif çıktı. Personelin testinin pozitif çıkması nedeniyle diğer çalışanlar arasında panik yaşanırken, testi pozitif çıkan kişiyle teması olan 30 belediye personeli tedbiren idari izne çıkarıldı.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı doğruladı. Karakayalı, şu ifadeleri kullandı;

*Belediyemizde görevli bir personelimizin Covid-19 olduğunun öğrenilmesi üzerine, kendisiyle temas kurduğu düşünülen tüm personelimiz tedbiren idari izne çıkarılmış, belediye binamızda gerekli strelizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

*Belediyemiz ve birimlerimiz, hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığının güvende olması için hizmet binamızda tedbirleri üst seviyeye çıkarmıştır. İHA

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