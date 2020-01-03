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Belediyeden bir garip uygulama: İlçeye girenden ‘ayak bastı’ parası alıyor

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi meclis kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, midibüs, hafif ticari araçlar ve taksilerden 'işgaliye' adı altında para toplanmaya başladı. İlçe girişine kurulan zabıta noktasında makbuz karşılığı toplanan paralara şoförler tepki gösterirken belediye alınan kararın gerekçesi konusunda sessiz. 

11:13 -
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Belediyeden bir garip uygulama: İlçeye girenden ‘ayak bastı’ parası alıyor

Düziçi Belediyesi’nin 5 Kasım 2019’da yapılan meclis toplantısında oy çokluğu ile alınan kararla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan ‘işgaliye’ adı altında para toplanmasına karar verildi.

Buna göre; ilçeye giren TIR’lardan 25 TL , kamyonlardan 20 TL, midibüs ve minibüslerden 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksilerden ise 5 TL alınacak.

Belediye Meclis kararına göre alınacak ücretler. Foto: İHA

Kararın ardından ilçe girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu ve ilçeye giriş yapan araçlardan türüne göre makbuz karşılığında ‘işgaliye parası’ toplanmaya başlandı. Şoförlerden ise  belediyenin bu uygulamasına tepki geldi.

Kurulan zabıta noktası ile kente giren araçlardan ‘işgaliye’ parası alınıyor. Foto: İHA

Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi'ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi'ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler” şeklinde konuştu.

Şoförler ve esnaf uygulamaya tepki gösterirken belediyeden kararın gerekçesi ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı Foto İHA

Bir esnaf ise “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner ise tartışmalı karar ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. (İHA)

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