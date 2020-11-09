Belediyelerde yolsuzluk için 11 açık kapı var!

Esen, 11 maddeyi şöyle sıraladı:
1- Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan bazı belediye gelirlerinden doğan alacaklara ilişkin tahakkuk/tahsilat işlemleri yapılmıyor.
2- Emlak Vergisi tahakkuk ve tahsilatında mevzuat hükümlerine uyulmuyor.
3- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan iş yerleri hakkında kapatma işlemi yapılmıyor ve idari para cezası kesilmiyor.
4- Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulmuyor. Otopark paraları vadeli olarak değerlendirilmiyor, ayrı bir hesap üzerinden izlenmiyor, paralar amaç dışı harcanıyor.
5- Gecekondu Kanunu gereğince oluşturulan fon gelirleri amacı dışında kullanılıyor, takip ve tahsilinde sorunlar yaşanıyor.
6- Ambalaj atıklarının toplanması için imtiyaz hakkı ihale edilmeksizin ve gelir elde edilmeksizin şirketlere devrediliyor.
7- Toplu taşıma imtiyaz hakkı ihalesiz devrediliyor veya ihalelerde süre belirtilmiyor.
8- Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedelleri takip ve tahsil edilmiyor.
9- Belediye taşınmazlarının yönetilmesi, kiraya verilmesi ve tahsis işlemlerinde mevzuat hükümlerine uyulmuyor.
10- Sosyal denge sözleşmelerinde mevzuata aykırı hususlara yer veriliyor.
11- İndirilecek KDV hesabında hata yapılıyor.