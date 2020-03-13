Belediyelerden corona virüsü için dikkat çeken çalışmalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de iki kişide yeni tip Corona virüsün (COVID-19) pozitif test edildiğini duyurmasının ardından, ülke genelinde belediyeler hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı.

İSTANBUL'DA 800 BİN METREKARELİK KAPALI ALAN DEZENFEKTE EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Corona virüsü salgınına karşı tedbir olarak İBB'ye bağlı Şehir Tiyatroları, müzeler ve İSMEK'lerin ay sonuna kadar kapatıldığını açıkladı. İmamoğlu, “Yakında 40 araca çıkaracağımız 30 civarında araçla dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Başta cami, cemeveleri ve bütün ibadethanelerde, ihtiyaç duyulan kamu alanlarına, tiyatro, sahneler gibi insanların toplu bulundukları alanlarda, toplam 800 bin metrekarelik kapalı alanın dezenfekte çalışmasını yürütüyoruz” bilgisini paylaştı.



Öte yandan İBB, Pazar saat 19.00'da, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak seyircisiz karşılaşma öncesi Corona virüs salgını riskine karşı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışması yapacak.



ANKARA'DA SU KESİNTİSİ OLMAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ASKİ Genel Müdürlüğü’nün hijyen tedbirleri kapsamında alınan yeni karar duyuruldu. Buna göre, su faturası borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecek.



Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları başta olmak üzere parklar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının binaları ile ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, son olarak stadyumlarda da sterilizasyon çalışması yapmaya başladı. Eryaman Stadı'nda 13 Mart Cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçı öncesi dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması gerçekleştiren ekipler 20 bin 560 seyirci kapasiteli stadın, turnikelerden lavabolarına, tribünlerden soyunma odalarına kadar detaylı olarak temizledi.

MAYIS'A KADAR BURSA'DA SU KESİNTİSİ YOK

Bursa Büyükşehir Belediyesi hijyen tedbirleri kapsamında su faturası borcu olan vatandaşlar için 1 Mayıs'a kadar su kesintisi yapmayacak.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; “Belediye olarak üzerinde hassasiyet gösterdiğimiz hijyen tedbirleri kapsamında, konut aboneliklerinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Mayıs 2020 tarihine kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir”



ADANA'DA VATANDAŞLARIN YOĞUN KULLANDIĞI YERLERDE ÇALIŞMA

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, toplu taşıma araçlarından müzelere, istasyondan bankamatiklere kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.

EDİRNE'DE BAKALLARA JEL DAĞITILDI

Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası, alışverişlerde el temasına en çok maruz kalınan paradaki kirliliğe karşı antibakteriyel jel dağıtımına başladı. Oda Başkanı Süleyman Yaşagör, antibakteriyel ürünlerin oda üyelerine ücretsiz dağıtılmaya başlandığını açıkladı.



Başkan Süleyman Yaşagör, “Halkımıza kalabalık olan yerlerden uzak durmalarını, alışverişlerini de en yakın esnaftan yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

ANTALYA'DA TOPLU ULAŞIM DURAKLARI TEMİZLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, önlemler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklara yönelik temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, kent merkezindeki 2 bin kapalı durağı tek tek temizleyerek, dezenfekte ediyor. 8 kişilik iki ekip, durakların daha hijyen olması için iç ve dışını köpükle yıkarken, oturma ve tutmak yerlerini dezenfektan ilaçlarla temizliyor.



KONYA'DA KAPSAMLI ÇALIŞMA

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni Corona virüsüne karşı Konya genelinde toplu yaşam merkezleri olan otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını 33 ekiple sürdürürken; virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerini de yoğunlaştırdı. Otobüsler ve tramvayları düzenli olarak dezenfekte eden Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait hizmet binaları, otogarlar, kültür merkezlerini dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

MANİSA'DA 17 İLÇE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, corona virüse karşı il genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, park ve bahçeler, okullar, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında 7/24 ilaçlama çalışmalar yapılacağı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle toplum sağlığını hızlı bir şekilde etkileyebilecek olan toplumsal kullanım alanlarında ilaçlama yapıyoruz. Elimizdeki işleri bırakıp dezenfeksiyon için gece gündüz çalışacağız. Dezenfeksiyon programı kapsamında 17 ilçede yapılan uygulamaları yakından takip edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

AYDIN'DA VİRÜSE KARŞI TERMAL KAMERALI ÖNLEM BAŞLATILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi, corona virüsüne termal kameralı önlem başlattı. Sağlık ekipleri her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği belediye ana hizmet binası girişinde, vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüyor. Vücut sıcaklığı yüksek çıkması olası vakalara karşı da eğitimli sağlık personeli hazır bekliyor. İl genelindeki tüm etkinliklerin iptal edilmesinden sonra belediye ekipleri, Didim ve Efeler'deki sevgi evleri ile yaşlı barınma evlerine ziyaretçi girişini yasakladı. Personele de özel kıyafetler, eldiven ve maskeyle çalışma talimatı verildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar ekipler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.



MERSİN'DE İBADETHANELER TEMİZLENDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Corona virüsüne karşı dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili gerekli önlemleri alarak, önemli çalışmalar yapıyor. Gün içinde binlerce Mersinli'nin kullandığı halk otobüslerinde temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir, vatandaşların bir arada olduğu ibadethanelerde de yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları ile salgın hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmaları yok ediyor.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen dezenfeksiyon ve denetleme işlemleri, gün içerisinde periyodik olarak tekrarlanıyor. Ekipler, dezenfeksiyon çalışmalarını ve denetimleri, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği işlemler doğrultusunda gerçekleştiriyor.