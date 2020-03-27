Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesinin şehri yıkamasının ardından Niğde Belediyesi de şehrin caddelerini yıkadı. Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesabından o anları “Foşur foşur yıkadık” diye paylaşırken Niğde Belediyesi de “İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik” paylaşımı yaptı.

10:16 -
Haberler Gündem

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi, 24 Mart Salı günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkadı.

FOŞUR FOŞUR YIKADIK

Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma sonrasında resmi sosyal medya hesaplarında “Foşur Foşur yıkadık” paylaşımı ile bir video paylaşıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bu video kısa sürede 5 milyon kez izlendi.

İYİCE ÇİTİLEDİK

Nevşehir Belediyesinin bu paylaşımının ardından ise Niğde Belediyesi, 26 Mart Perşembe günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkayarak, sosyal medya hesabından “İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik” paylaşımında bulundu.

Niğde Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu video ise 1 milyon 400 bin kez izlendi.

Nevşehir ve Niğde Belediyelerinin temizlik çalışmalarını anlatan videolar, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Corona Google Nevşehir Niğde Perşembe salı sosyal medya
Son güncelleme: 10:20 27.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more