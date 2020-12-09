Belediyenin 33 milyonu havaya uçtu gitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçmiş dönemdeki usulsüz harcamalar nedeniyle 40 ayrı suç duyurusunda bulundu. Melih Gökçek döneminde havacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2012-2015 yılları arasında 15 uçak ve helikopter alınarak 25 milyon 645 bin lira ödendi.

Bu uçakların bakım-onarımı için de 8 milyon 083 bin lira harcandı. 2016'da ise havacılık faaliyeti sona erdi. Helikopter ve uçaklar değerinin altında fiyata satıldı ve 14 milyon 229 bin liralık zarar oluştu. Yavaş'ın açıkladığı ve kamu zararı olan projeler arasında ASKİ'nin helikopter kiralama ihaleleri de bulunuyor.

Belediye hava filosuna rağmen 935 saat uçuş taahhüdünde bulunularak helikopter de kiralandı.. 204 saat uçulduğu halde kalan 731 saatin parası ödendi. Bu ihalelerde kamu kaynaklarında ihtiyaç dışı 4 milyon 589 bin 959 TL harcama yapıldı. Teleferik yapım işinde ise yükleniciye bin 540 gün haksız süre uzatımı verildi. Evraka sonradan eklenen ödeme planı ile şirkete yaptığı işin çok üzerinde 88 milyon 612 bin 973 TL ödendi.