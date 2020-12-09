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Belediyenin 33 milyonu havaya uçtu gitti

Melih Gökçek döneminde havacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan 15 uçak ve helikoptere 25 milyon, bakımlarına da 8 milyon lira harcandı.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 04:04, 09/12/2020
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Belediyenin 33 milyonu havaya uçtu gitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçmiş dönemdeki usulsüz harcamalar nedeniyle 40 ayrı suç duyurusunda bulundu. Melih Gökçek döneminde havacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2012-2015 yılları arasında 15 uçak ve helikopter alınarak 25 milyon 645 bin lira ödendi.

Bu uçakların bakım-onarımı için de 8 milyon 083 bin lira harcandı. 2016'da ise havacılık faaliyeti sona erdi. Helikopter ve uçaklar değerinin altında fiyata satıldı ve 14 milyon 229 bin liralık zarar oluştu. Yavaş'ın açıkladığı ve kamu zararı olan projeler arasında ASKİ'nin helikopter kiralama ihaleleri de bulunuyor.

Belediye hava filosuna rağmen 935 saat uçuş taahhüdünde bulunularak helikopter de kiralandı.. 204 saat uçulduğu halde kalan 731 saatin parası ödendi. Bu ihalelerde kamu kaynaklarında ihtiyaç dışı 4 milyon 589 bin 959 TL harcama yapıldı. Teleferik yapım işinde ise yükleniciye bin 540 gün haksız süre uzatımı verildi. Evraka sonradan eklenen ödeme planı ile şirkete yaptığı işin çok üzerinde 88 milyon 612 bin 973 TL ödendi.

Yavaş'tan 40 ayrı suç duyurusu

Osmanlıspor'a hafriyat devri 98 milyondan etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir suç duyurusu da ANFA'nın, hafriyat işlerini 2014'te belediyeden aylık 30 bin liraya alıp bir ay sonra Osmanlıspor'a aylık 100 bin TL'ye devretmesi oldu. Osmanlıspor bu işi özel şirkete kiralayarak, aylık 540 bin lira gelir elde etti. 2018'de Osmanlıspor'un işi verdiği şirketin sözleşmesi feshedildi ve belediyeye devredildi. Belediyenin şirketi hafriyat işinden aylık 1.5 milyon TL kazandı. Hafriyat işi Osmanlıspor'a düşük bedelle verildiği için 98 milyon 595 bin 636 dolar gelirden mahrum kaldı.

 

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Yayınlanma Tarihi:05:30,
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