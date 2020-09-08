Belediyenin araçlarıyla şehir şehir gezmişler

Sayıştay'ın Eyyubiye Belediyesi Raporu'na göre birim müdürleri, hafta sonu ve resmi tatillerde, belediyeye ait Avrupa menşeli araçları özel işlerinde kullandı, şehir şehir gezip faturaları kuruma ödetti.

Özel araçlarla Mersin, Gaziantep, Adana, Hatay, Sivas kentleri ziyaret edildiği, 224 kilometre uzakta, Kahramanmaraş'taki AVM'ye resmi araçlarla gidildiği raporda yer aldı.

Sayıştay raporunda, “Belediye'ye ait binek araçların yakıt, HGS ve OGS giderleri ile görev kâğıtlarının incelenmesi sonucunda, gerek hafta içi gerekse resmi tatiller ile hafta sonlarında söz konusu araçların herhangi bir görev emri olmaksızın şehir dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir” denildi.