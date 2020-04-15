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Belediyenin dezenfektan aparatını kıran vatandaş ödemesini yapmak istedi

Şişli Belediyesi’nin internet sitesinden başvuruda bulunan bir vatandaş, Feriköy pazarına konulan dezenfektanın basma aparatını yanlışlıkla kırdığını belirterek, ödemesini yapmak istediğini ifade etti.

Sözcü İstanbul
21:56 -
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Belediyenin dezenfektan aparatını kıran vatandaş ödemesini yapmak istedi

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Feriköy pazarına yerleştirilen dezenfektanın aparatını kıran vatandaş, Şişli Belediyesi'nin internet sayfasından başvuruda bulunarak ödeme yapmak istediğini belirtti. O başvurunun ekran görüntüleri ise Belediye'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

‘TÜM DEZENFEKTANLARIMIZ SİZE FEDA OLSUN'

Dezenfektanın basma aparatını yanlışlıkla kırdığının altını çizen vatandaş, yaptığı başvuruda, “Feriköy pazarındaki dezenfektanınızın basma aparatını kırdım yanlışlıkla. Ödemesini yapmak isterim.” dedi.

Başvurunun ekran görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Belediye ise, “O kadar tatlısınız ki, tüm dezenfektanlarımız size feda olsun.” açıklamasında bulundu.

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