Belediyenin muhtarlara ‘nakdi’ yardımı tartışma konusu oldu

AKP’li Elazığ Belediyesi, Ocak ayı meclis toplantısında 38 mahalle muhtarını ilgilendiren bir madde gündeme geldi.

Maddede, muhtarlıkların; elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon giderlerinin toplamda aylık 300 liraya kadar olan kısmının belediye tarafından ödenmesi görüşüldü.

Yapılan görüşmelerin ardından muhtarlık binalarının giderlerinin 300 liraya kadar olan kısmının belediye tarafından ödenmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi.

618 MİLYON LİRA BORCU VAR!

Muhtarlıklar için alınan nakdi yardım kararı gözleri, belediyenin kasasına çevirdi. Elazığ Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise MHP'li Belediye Meclis üyelerinin sorularını cevaplarken, Belediyenin toplamda 618 milyon borcu olduğunu söylemişti.

BAŞKAN BİZDE PARA KALMADI DEMİŞTİ”

Kasada para kalmadığını ifade eden Başkan Şerifoğulları, “Sorunları biliyoruz ama bu sorunları tam anlamıyla çözemiyoruz. Maalesef bir yerde tıkanıyoruz. Parayı da bitiren önceki başkanlarımız, elemanları da alan önceki başkanlarımız. Bizde para da kalmadı artık taşeron yasası çıktı eleman da alamıyoruz. İnşallah var olan personelle en güzel hizmeti yapacağız” demişti.

“NAKDİ YARDIM YERİNE FATURALARIMIZI ÖDESİNLER”

618 milyon borcu bulunan, kasasında para kalmayan belediyenin, muhtarlara 300 lira destek kararı almasına Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan’dan da tepki geldi.

Gülbasan, belediyenin nakdi yardım yerine faturaları ödeyerek yardımda bulunabileceğini söyledi.

“MUHTARLARA AVANTADAN PARA VERİRLERSE KARŞI OLURUZ”

Gülbasan, “Muhtarlık binaları belediyeye aittir şahsımıza ait değil. Normalde elektrik ve su abonelerinin bile bizlerin üstünde olmaması lazım çünkü muhtarlık binaları kamu kurumudur. Bizim talebimiz muhtarlık binalarının giderlerinin ödenmesine yöneliktir. Kaldı ki bir kısım muhtarlık binaları da kapalı ve hâlâ muhtarlık ofisi olmayan muhtarlarımız var. Bunun üzerine bu 300 lirayı duyunca tepki verdim. Fatura geliyorsa tümü onlara aittir bizlere değil. Eğer 300 lira bizlere fatura ödemek için vereceklerse buna karşıyız ama faturaları kendileri ödüyorlarsa Allah razı olsun deriz ama bazı muhtarlara avantadan para verirlerse buna karşı oluruz” diye konuştu.