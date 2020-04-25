Belplas A.Ş.’den ‘usulsüz şekilde iş verildi’ iddialarına yanıt!

Belplas A.Ş. hakkında çıkan iddialar ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sözleşmede ismi bulunan kişilere Belplas A.Ş. tarafından herhangi bir iş verilmediği ve hiçbir ödeme yapılmadığı belirtilerek, “Aksine, sözleşmede ismi geçen bir şahsın tek başına katıldığı ihale ise kırım oranlarının düşük kalması sebebiyle şirketimiz tarafından iptal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“SÖZLEŞMENİN BELPLAS A.Ş. İLE BİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR”

Şirketin bilgisi dahilinde olmayan sözleşmeden şirketin sorumlu olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

* Bugün bazı “troll” sosyal medya hesapları ile onların uzantıları olan bazı kişi hesaplarından şirketimizin, bir kişiye vekalet verdiği ve o kişinin bu vekaletle usulsüz şekilde kendi firmasına iş verdiği iddia edilmiştir.

* Bahsedilen kişiye danışmanlık yapması ve kamudaki işleri takip etmesi amacıyla 06.09.2019 tarihinde vekalet verilmiş olup, iddia edilen iş sözleşmesinin Belplas A.Ş. ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

* Kendi aralarında yapılan ve şirketimizin bilgisi dahilinde olmayan sözleşme hakkında şirketimiz sorumlu değildir.

* Bu sözleşme sonucunda sözleşmede ismi bulunan kişilere şirketimizden herhangi bir iş verilmemiş, hiçbir ödeme yapılmamıştır.

* Aksine, sözleşmede ismi geçen bir şahsın tek başına katıldığı ihale ise kırım oranlarının düşük kalması sebebiyle şirketimiz tarafından iptal edilmiştir.

“ŞAHSIN VEKALETİ NOTERDEN İPTAL EDİLMİŞTİR”

Bu süreçte kamunun ve şirketin hiçbir zararının bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

* Yeni yönetimin şirket kontrolünü tamamen sağlamasının ve bu gelişmelerden haberdar olmasının ardından ismi geçen şahsın vekaleti 27.01.2020 tarihinde noterden iptal edilmiştir.

* Aynı şahsın danışmanlığı da 20.02.2020 tarihinde sonlandırılmıştır.

* Bu süreçte şirketimizin ve kamunun hiçbir zararı bulunmamaktadır.

“YAVAŞ'IN ‘KUL HAKKI’ SÖZÜNE HER ZAMAN RİAYET EDİLECEKTİR”

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

* Şirketimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın yönetim anlayışına uygun bir şekilde idare edilecek ve “kul hakkı” sözüne her zaman riayet edilecektir.

* İftirayı meslek edinmiş, “birilerini zengin etme” meşrebine sahip, mazisi şaibelerle dolu güruhun döneminin artık kapandığını bir kez daha vurguluyoruz.

* Şirketimizin ve kamunun zarara uğratıldığına dair mesnetsiz iddiaların tümünün hesabı ise hukuki yollarla sorulacaktır.