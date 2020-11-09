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Berat Albayrak Instagram hesabını kapattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, Instagram hesabını kapattı.

Güncellenme: 00:07, 10/11/2020
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Berat Albayrak Instagram hesabını kapattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı açıklamada ‘sağlık sorunları sebebiyle’ istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan 27 saat sonra konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

Bu açıklamadan bir kaç saat sonra da Berat Albayrak’ın Instagram hesabını kapattığı görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, dün de Twitter hesabını kapatmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:23:43,
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