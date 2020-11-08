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Berat Albayrak’ın istifası sonrası Twitter’da dikkat çeken değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından yapılan ‘istifa ettim’ açıklamasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Güncellenme: 20:53, 08/11/2020
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Berat Albayrak’ın istifası sonrası Twitter’da dikkat çeken değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın akşam saatlerinde gelen istifa açıklaması, sadece Instagram hesabı üstünden görsel olarak paylaşırken, Twitter adresinin ise aynı saatlerde kapatıldığı görüldü. Resmi Facebook adresinde ise bir paylaşım yapılmadı.

Duyurunun sadece Berat Albayrak'ın Instagram hesabından gerçekleşmesi ve Twitter hesabının askıya alınması ‘acaba hesapları ele mi geçirildi' sorusuna neden oldu.

İstifaya ilişkin soru işaretlerinin arttığı sırada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında son aylara ait bütün gönderiler silindi. Hesapta sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına dair paylaşım kaldı.

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Yayınlanma Tarihi:20:51,
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