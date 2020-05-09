Berat Albayrak’tan Devlet Bahçeli’ye teşekkür!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti.



Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından da Bahçeli’nin paylaşımını aktararak şu ifadeleri kullandı:

* Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli’nin ekonomiye ilişkin “IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş’in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar” sözlerine Berat Albayrak’tan açıklama geldi.

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