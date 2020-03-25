Berat Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet dini günler listesi ve kandil tarihleri…

Üç ayları idrak ettiğimiz bugünlerde kandil günleri merak ediliyor. Miraç ve Regaip kandillerinden sonra Şaban ayı içerisinde bulunan Berat kandili idrak edilecek. Berat Kandili aklanma, temize çıkma anlamına geliyor. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. İşte Berat Kandili’nin tarihi…

BERAT KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur.” (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayı 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ



KADİR GECESİ NE ZAMAN?



On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.