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Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayramı öncesinde yaşanacak yoğunluğunu göz önünde bulundurarak berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatlerini 09.00-24.00 olarak değiştirilmesine karar verdi.

19:16 -
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Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Valilik tarafından paylaşılan bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle bir süre kapalı kalan berber, güzellik salonu ve kuaförlerini kayıt edilen olumu gelişmeler doğrultusunda 11 Mayıs'tan 09.00-21.00 saatleri arasında açılmasına izin verilmiştir.

BAYRAM DÜZENLEMESİ GELDİ

Ancak Ramazan Bayramı öncesinde bu iş yerlerinde gelen talepler nedeniyle yoğunluk yaşayacağını göz önünde bulundurarak 20- 22 Mayıs tarihlerinde çalışma saatlerinin 9.00-24.00 olmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar verildi. İHA

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