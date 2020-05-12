Berberin testinin pozitif çıktığı beldede corona alarmı! ‘Bizim için sözün bittiği yer’

Bucak’a bağlı Kocaaliler beldesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda dükkan sahibi berber A.T.’nin corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine Burdur Valiliği tarafından beldenin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Dün saat 19.00 itibariyle beldenin giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri, beldede filyasyon çalışması yaptı. Ekipler, A.T.’nin temaslı olduğu kişilerden corona virüsü testi için örnekler aldı.

Karaaliler Belediyesi ekipleri tarafından da bölgede dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Beldedeki 80’den fazla kişiye corona testi yapıldığı belirtildi.

“ÜZÜCÜ BİR OLAY YAŞADIK”

Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce, konuyla ilgili şunları söyledi:

* Maalesef dün üzücü bir olay yaşadık. Bir berberimizin testi pozitif çıktı.

* Biz de esnafımıza siperlik dağıtıyorduk. Bu esnada mecburen berberimizi de ziyaret ettik.

* Herhangi bir temasımız olmadı ama biz de tedbir amaçlı testimizi yaptırdık, sonuçlarını bekliyoruz.

* Rabbimizden dileğimiz ve vatandaşlarımızdan da isteğimiz sadece Kocaaliler için değil ülkemiz için dünya için dua etmeleri.

* Bu süreçte yapılacak belki en güzel şey o. Tedbirler bazen yetersiz kalabiliyor.

“BİZİM İÇİN SÖZÜN BİTTİĞİ YER”

Beldenin 14 gün karantina altında olacağını ve bu süreçte belediye hizmetlerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Gökce, şu ifadeleri kullandı:

* Halkımızın ihtiyaçlarını da gidermemiz gerekiyor.

* Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

* Yeterli geliyor mu? Belki gelmiyor ama büyüklerimizden de bu konuda destekler bekliyoruz.

* Türkiye’de ilk defa Burdur Valiliğimizin başlattığı bir uygulama. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum.

* Pazar günü berber esnafımıza test yapıldı. Pazartesi günü 12.00 gibi bu iş meydana çıktı. Biz de hemen tedbirlerimizi aldık. İnşallah yayılmamıştır.

* Sabah 09.00’dan 12.00’ye kadar biraz vatandaşımız tıraş olmuş. Bunları tespit ettik. Bunlar da test yaptırdılar.

* Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdılar, bekliyoruz.

* Söylenecek çok şey var ama bizim için sözün bittiği yer. DHA