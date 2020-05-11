Berberler Federasyonu Başkanı: Koruyucu malzeme eksikliği var!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler 51 gün sonra iş başı yaptı.

Kontrollü normalleşme kapsamında saat 09:00'da açılan berberler ilk müşterilerini randevu ile tıraş etmeye başladı.

“KORUYUCU MALZEME EKSİKLİĞİ VAR”

Dükkanlarını açan esnafların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyduğunu belirten Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, şunları söyledi:

* Bugün itibariyle berber, kuaför ve güzellik salonlarımız hizmet vermeye başladı.

* İşletmecilerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara uyma konusunda yoğun çaba sarf ediyor.

* Bütün işletmelerimizde gün boyunca bize gelen ciddi bir şikayet olmadı.

* Şu ana kadar en çok şikayet aldığımız konu ise maske ve eldiven gibi koruyucu malzeme eksikliği yaşandığı ile ilgili.

* Bunu da arkadaşlarımız kendi aralarında dayanışma birliği ile halletmeye çalışıyor.

“ESNAFIMIZ FİYATLARA FAHİŞ ZAM YAPMADI”

‘Berber, kuaför ve güzellik salonlarında fahiş zam yapıldı’ iddialarına yanıt veren Bayram Karakaş, şunları belirtti:

* Federasyonumuza bağlı odalarımız tarafından arkadaşlarımıza fiyat ücret tarifeleri tebliğ edildi.

* Fiyatlarımızda fahiş zam yapıldığı iddiaları doğru değil.

* Şu an kuaför, berber ve güzellik salonlarımıza malzeme tedariki yapan firmalar pandemiyi fırsata çevirerek malzemelere yüzde 40'a varan zam yaptılar.

* Elektrik ve su fiyatlarına zam yapıldı.

* İşletmecilerimiz yaklaşık 2 ay kapalı kaldı ve ekonomik anlamda zor durumda kaldılar.

* Dükkanları zorunlu olarak kapatılmasına rağmen kiralarını ceplerinden karşıladılar.

* Desteklerden faydalanamadılar. Buna rağmen esnafımız fiyatlarda fahiş zam yapmadı.

“MASKE TAKMADAN İŞLETMELERE GİTMESİNLER”

Vatandaşları randevu almadan kuaför, berber ve güzellik salonlarına gitmemeleri konusunda uyaran Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

* 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

* Bu vatandaşlarımızın haricindekiler de kendilerine yasak yok gibi davranmamalı.

* Salgın tehlikesi hâlâ devam ediyor. Bu yüzden bütün vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum.

* Günlerdir uyarılara rağmen bazı vatandaşlarımız randevu almadan esnaf dükkanlarına gidiyor. Bu da ister istemez yoğunluk yaratıyor.

* Vatandaşlarımız randevu almadan ve maske takmadan berber kuaför ve güzellik salonlarımıza gitmesinler.

* Kimse merak etmesin esnaflarımız yoğun bir gayretle hepinizin saç sakal tıraşını, güzellik bakımlarınızı yapacaktır.