Berberler Federasyonu’ndan iddialara ilişkin açıklama!

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, bazı basın organlarında zaman verilerek kapalı işletmelerin açılacağına ilişkin çıkan haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Üyelerinin asılsız açıklamalara itibar etmemesini isteyen Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

* Teşkilatımızla herhangi bir bağı olmayan bazı şahısların sosyal hayata geçiş ile ilgili asılsız değerlendirmeleri süreci olumsuz etkilemekte, bir bilgi kirliliği oluşturmaktadır.

* Bu süreçte, sektörümüzle ilgili güvenilecek tek açıklamanın, Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Federasyonumuz aracılığıyla olacağı bilinmelidir.

* Bunun haricindeki açıklamalara itibar edilmemelidir.

“YASAĞI DELMEYE ÇALIŞANLARA MÜSAADE ETMEYİN”

İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart 2020 günlü genelgesiyle, mücbir sebep kapsamında, tüm berber, kuaförler ve güzellik salonu işletmelerinin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını hatırlatan Bayram Karakaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Bizler, yasağın sona ermesinden sonra vatandaşlarımıza her türlü hijyene sahip salonlarımızla hizmet etme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

* Bu bağlamda, vatandaşlarımızdan ricamız, dükkânlarımız açılana kadar, yasağı delmeye çalışanlara müsaade etmesinler.

* Çünkü, yapılanlar, hijyen kurallarını hiçe sayan, yasal olmayan iş ve işlemlerdir. İnanıyorum ki, yakın bir süreçte, berberlerimiz, kuaförlerimiz açılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetleri de giderilecektir.

* Şu an yapılması gereken, söz konusu pandemi tedbirlerine uymak, ilgili mercilerin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmektir.