Berberler ne zaman açılacak? Berber, güzellik salonu ve kuaförler için çalışma şartları belli oldu

21 Mart’tan beri kapalı olan berber, kuaför, ve güzellik salonları 11 Mayıs Pazartesi günü açılıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile açılacak olan berber, güzellik salonu ve kuaförlerde alınacak önlemler belirlendi. Peki berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü salgınında atılacak adımları kabine toplantısı sonrasında basın mensupları ve vatandaşlarla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek” dedi.

BERBER KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler maskeyi çıkarabilecek” ifadelerine yer verildi.

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