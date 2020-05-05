Berberler Odası Başkanı: Salgın bitene kadar usturayla sakal tıraşı yasaklanmalı

Türkiye’de corona salgını sürecinde 11 Mayıs’ta berberlerde normalleşme süreci başlayacak ancak İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz’ün bu süreçle ilgili itirazı var.

“YAKIN TEMASTA OLDUĞUMUZ İÇİN DİKKAT ETMELİYİZ”

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Akyüz, konuyla ilgili şöyle konuştu:

* Salgın bitinceye kadar usturayla sakal tıraşının kesinlikle yasaklanmasını talep ediyorum. Makineyle kısaltma, düzeltme olabilir.

* Çünkü sakal tıraşı yakın temas gerektiriyor, bundan dolayı çok dikkat etmemiz lazım.

* Bu müşteri için de çalışanlar için de çok gerekli bir durum.

ERDOĞAN, NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Dün akşam kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, berberlerin açılacağını şu sözlerle duyurmuştu:

“Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek.”

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