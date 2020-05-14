Berberler ve kuaförler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? İşte çalışma saatleri…

21 Mart'tan beri kapalı olan berber, kuaför, ve güzellik salonları 11 Mayıs Pazartesi günü açıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile kararı duyurulan berber, kuaför ve güzellik salonları için çalışma saatleri de belirlendi.

BERBER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bakanlıktan valiliklere gönderilen genelgede, 11 Mayıs itibarıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda alınan kurallar bildirildi. Buna göre;berber ve kuaförler saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek.

Randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek.