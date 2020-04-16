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Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Evde nasıl saç kesilir?

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici olarak kapatılmasının üzerinden yaklaşık dört hafta geçti. Kuaföre veya berbere gidemeyen vatandaşlar dükkanların açılacağı günü iple çekiyor. Peki berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının açılış tarihi belli mi? İşte Evde nasıl saç kesilir merak edenler için tüyolar...

14:45 -
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Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Evde nasıl saç kesilir?

İçişleri Bakanlığı, 21 Mart'da 81 İl Valiliğine “corona virüsü tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu. Haftalardır saçını kestiremeyen vatandaşlar kuaförler ve berberler ne zaman açılacak merak ediyor.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Virüs önlemleri kapsamında kapatılan berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağına dair bir açıklama yok. İlerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.


ÜNLÜ ERKEK BERBERE TÜYOLAR VERDİ

Üç haftadır saçına berber makası değmeyen erkekler dertli, İstanbul'un ünlü erkek berberlerinden Şükrü Dudu, evde saç kesimiyle ilgili tüyolar verdi. Dudu, canlı yayında uygulamalı olarak anlattı.

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