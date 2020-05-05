Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte berberlerin açılacağı tarih…

Haftalardır saçını kestiremeyen vatandaşlar kuaförler ve berberler ne zaman açılacak merak ediyordu. Hem vatandaşlar hem de iş yeri sahipleri tarafından beklenen açıklama yapıldı. Peki berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü salgınında atılacak adımları kabine toplantısı sonrasında basın mensupları ve vatandaşlarla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek” dedi.

ÜNLÜ ERKEK BERBERE TÜYOLAR VERDİ

Haftalardır saçına berber makası değmeyen erkekler dertli, İstanbul’un ünlü erkek berberlerinden Şükrü Dudu, evde saç kesimiyle ilgili tüyolar verdi. Dudu, canlı yayında uygulamalı olarak anlattı.