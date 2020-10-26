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Berberoğlu yeniden AYM’ye başvuruyor

Enis Berberoğlu’nun avukatları yeniden Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor. Avukatların bugün saat 15.00’da Anayasa Mahkemesi’nde olması ve basın açıklaması yapması bekleniyor.

Damla GÜLER
Güncellenme: 12:56, 26/10/2020
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Berberoğlu yeniden AYM’ye başvuruyor

Anayasa Mahkemesi’nin, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği “hak ihlali” kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti.

Kararın ardından Berberoğlu'nun avukatları bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuşlardı. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ise “karar verilmesine yer olmadığına” karar vererek itirazı değerlendirmemişti.

Alınan son kararın ardından Enis Berberoğlu'nun avukatları yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor. Avukatların bugün saat 15.00'da Anayasa Mahkemesi'nde olması ve basın açıklaması yapması bekleniyor.

ANAYASA istanbul mahkeme
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