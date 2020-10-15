Berberoğlu’nun avukatı karara itiraz etti

Karara itiraz eden Enis Berberoğlu'nun avukatları İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları itiraz dilekçesinde kararın gözden geçirilerek kaldırılmasını talep etti. Dilekçede, Anayasa Mahkemesi'nin “Özgürlüğün ihlal edildiğine” ilişkin karar verdiği hatırlatılarak, herhangi bir mercinin bu kararı denetleme ya da inceleme yetkisi olmadığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesinin zorunlu olduğu anlatılan dilekçede, “Anayasa Mahkemesi’nin, tespit edilen ihlalin giderilmesi amacıyla yeniden yargılama yapılmasına hükmettiği hallerde, ilgili usul kanunlarında düzenlenen yargılamanın yenilenmesi kurumundan farklı olarak yargılamanın yenilenmesi sebebinin varlığının kabulü ve önceki kararın kaldırılması hususunda derece mahkemesinin herhangi bir takdir yetkisi bulunmaz” denildi.

“KARARIN KALDIRILMASI GEREKLİDİR”

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin keyfilik içeren yorumla kanuni görevin yerine getirilmemesinin takdir hatası olduğu belirtilen dilekçede, “İtiraz yoluyla bu kararın kaldırılması gereklidir. Zira ihlal kararı verilen hallerde yargılamanın yenilenmesinin gerekliliği hususundaki takdir derece mahkemelerine değil ihlalin varlığını tespit eden Anayasa Mahkemesi’ne bırakılmıştır. Derece mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararında belirttiği doğrultuda ihlalin sonuçlarını gidermek üzere gereken işlemleri yapmakla yükümlüdür” ifadelerine yer verildi.