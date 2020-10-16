Berberoğlu’nun avukatları: Yargısal kördüğüm çözülmeli

Enis Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, Anayasa Mahkemesi’nin kararını uygulamayarak reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etmişti.

Anayasal hükümlerin uygulanması talebiyle üst mahkeme olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz başvurusunda “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeni bir ihlale ve yargısal bir kördüğüme yol açtığı” belirtildi.

“ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI KESİNDİR”

6 sayfalık başvuruda Anayasa’nın 138. Maddesi’nden “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır…” ve 153. Maddesi’nden “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.” şeklindeki fıkraları hatırlatıldı ve şu gerekçelere dikkat çekildi:

* Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kapsamında temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğine ilişkin kararlarının yerine getirilmemesinin, mahkemeye erişim hakkı bağlamında, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırılığı daha vahim hâle getireceği açıktır.

* Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir mercinin bu kararın Anayasa’ya uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır.

* Aksinin kabulü, Anayasa’nın 6. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ‘Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz’ hükmü ile bağdaşmaz.

“YARGISAL KÖRDÜĞÜME YOL AÇMAKTADIR”

“İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu hukuki gerçekliği yok sayarak yeni bir ihlale ve yargısal bir kördüğüme yol açmaktadır.” ifadesine yer verilen dilekçede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin keyfilik içeren yorum ile kanuni görevini yerine getirmediği savunularak şu ifadeler kullanıldı:

* İtiraz yoluyla bu kararın kaldırılması gereklidir. Zira ihlal kararı verilen hallerde yargılamanın yenilenmesinin gerekliliği hususundaki takdir derece mahkemelerine değil ihlalin varlığını tespit eden Anayasa Mahkemesi’ne bırakılmıştır.

* Derece mahkemesi Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında belirttiği doğrultuda ihlalin sonuçlarını gidermek üzere gereken işlemleri yapmakla yükümlüdür.

“KARAR KALDIRILMALI”

Başvurunun sonuç bölümünde ise “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bariz takdir hatasına düştüğü” belirtilerek, “Mahkemenin anayasal güvenceleri zedeleyen 13 Ekim 2020 tarihli ek kararı, temel hak ve özgürlüğün yargı eliyle korunabilmesi için kaldırarak, CMK 271. madde uyarınca, Anayasa Mahkemesi kararında tespit edilen ihlalin sonuçlarını gidermek için gereken işlemler yapılması gereklidir.” denildi.