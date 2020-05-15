Bergama’da şantiyeye sürülen uzman arkeolog için basın açıklaması yapıldı

Bergama Demokrasi Platformu tarafından pandemi kurallarına uygun olarak Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, Uzman Arkeolog Bülent Türkmen'in yanı sıra KESK, DİSK, Eğitim-Sen, Tüm-Bel-Sen İzmir 2 No'lu Sendika yöneticileri, Bergama Çevre Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu ve Dikili Kültür ve Çevre Platformu (DİKÇEP) katıldılar.

Basın açıklamasına Bergama'nın AKP'li belediye başkanı Hakan Koştu tarafından işten çıkarılan 3 kadın işçi Nazlı Deniz Tan, Alev Çakır, Gonca Çetin, sözleşmeleri yenilenmeyen ve çevre davalarında ki başarılarıyla bilinen Av. Serdar Sinan, Av.Selen Akman Genç de destek verdi.

BASIN AÇIKLAMASINA GELMEMİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Basın açıklamasında söz alan Uzman Arkeolog Bülent Türkmen, basın açıklamasına yetişmesini engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Türkmen şunları söyledi:

*Bugün yeni iş yerimde göreve başladım. Sabah sorumlu müdürümüz ‘öğlenden sonra bir göreviniz var' dedi. ‘Nerede' dedim. ‘İneşir Köyünde bir alan var, oraya gideceğiz' dedi. ‘Arkeolojik bir alan mı, sit alanı mı' diye sordum. ‘Bilmiyorum gidip bakacağız sit alanı mı diye' dedi. ‘Sit alanı olup olmadığı kayıtlarda vardır' dedim. ‘Bir kaya var, kaya patlamış ona bakmaya gideceğiz' dedi. Basın açıklaması saati yaklaşınca ‘şimdi gidiyoruz' dediler.

*Bende ‘12'de benim öğle tatilim var, yetiştirecekseniz gidelim' dedim. ‘Yetiştiremeyiz, İneşir'den de Ayazkent'e gideceğiz' dediler ve benim öğle arası yapılan bu basın açıklamasına gelmemi engellemeye çalıştılar” dedi.

BERGAMA'YA BÜYÜK EMEKLERİ VAR

Eğitim Sen Bergama Temsilcisi Şirin Ural tarafından okunan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Geldiği günden bu yana hizmet yerine sadece sürgün, baskı, mobbing ve işten çıkartmalarla meşgul olan Bergamamızın AKP'li belediye başkanı Hakan Koştu, bu kez Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Ofisi'nde görev yapan Uzman Arkeolog Bülent Türkmen'i, Fen İşleri Müdürlüğü Bayındırlık Şantiyesi ‘yol bakım işlerine' görevlendirildi.

*Bülent Türkmen, Bergama’nın Dünya Kültür Mirası Listesine girme sürecinde emek harcayan ekibin içerisinde yer alan, Allianoi kazılarında görev alan, Bergama'nın kültürel açıdan gelişimine, kentsel hafızasının oluşmasına unutulmaz katkılar koyan, aynı zamanda Türkiye'nin birçok yerinde söyleşi ve konferanslara davet edilen, Bergama'daki okullarda çocuklarımıza seminerler veren ve defalarca Bergama'nın ‘Tarihe Saygı Ödülü' almasını sağlayan bir arkadaşımızdır” denildi.

ZARARI BERGAMAMIZ GÖRECEKTİR

Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Ofisi'nin işlevsizleştirilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada ayrıca şunlar söylendi:

*Son 1 yıldır bu birim işlevsizleştirilmeye çalışılıyor. Örneğin Selenos deresi dünya mirası dokusunun göbeği olduğu için ıslah çalışmalarında bu birim de yer alıyordu. Ancak Belediye'nin son dönem reklamını yaptığı ıslah çalışmaları toplantılarına bu birim çağırılmamış, görüşü dahi alınmamıştır.

*Birimin başından beri tüm çalışmalarında yer alan Bülent Türkmen'in sürgün kararı bu birimin feshedilmesi niyetinin açık göstergesidir. Alınan bu kararlardan en büyük zararı da UNESCO Dünya Mirası şehrimiz Bergamamız görecektir.