Berkin Elvan davasının yüzde 90’nı bitti

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, kardeşleri Gamze ve Özge Elvan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı celse arasında dosyaya ulaşan bilirkişi raporuna atıfta bulunarak, bu raporun mahkeme için kesin rapor olmadığını, mahkemeyi bağlayıcılığı olmadığını, dosyanın yüzde 90’nını tamamladıklarını ve bütün dosyayı baştan sona inceleyip öyle karar vereceklerini belirtti.

Elvan ailesinin avukatı Çiğdem Akbulut dosyaya gelen ek bilirkişi raporunun dikkate alınmamasını istediklerini söyledi. Mahkeme bilirkişi raporuna ilişkin savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı 18 Mart tarihine erteledi.