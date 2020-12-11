Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

Nilüfer ilçesi Orhaneli yolunda 05:30 sıralarında devriye atan bekçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala dışarıda kamyonetle dolaşan sürücüye ‘dur' ihtarında bulundu.

Bekçinin ihtarına uymayan sürücü kamyonetle kaçmaya başladı. İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren sürücü bir süre kaçmaya devam etti.

ABLUKAYA ALINAN CADDEDE KAZA YAPTI

İhbar üzerine Orhaneli Yolu caddesi ablukaya alındı. Polis ekiplerini gören sürücü panikle kaza yaptı ve araçta bulunan 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Sürücü Muharrem D., gazetecilerin neden kaçtın sorusuna, ” Uyuşturucunun etkisiyle kaçtım” dedi.

ÜÇÜNCÜ KEZ CEZA YEDİ

Ayrıca araçta bulunan İsa D., ise 5 gün önce yine sokağa çıkma ve maske takma kuralına uymamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Araçta bulunan Muharrem D., İsa D., Mert O., ve Halil İ.E’ye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına, Maske kuralına uymamak, Dur İhtarına Uymamak, Trafiği Tehlikeye Düşürmek, Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve birçok suçtan 27 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Muharrem D., İsa D., Mert O., ve Halil İ.E., araçta uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.