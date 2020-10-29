Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 24 Ekim günü sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Akpolat yaptığı paylaşımda evde ailesi ile birlikte karantinada olduğunu belirterek “Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz” demişti.

Akpolat bugün sosyal medya hesabında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı kutlama paylaşımında tedavisinin hastanede devam ettiğini duyurdu.

Akpolat “Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek” dedi.

Akpolat'ın 28 Ekim günü ateşinin yükselmesi nedeniyle hastaneye gittiği, şu an ateşinin normale döndüğü öğrenildi.