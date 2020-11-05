Beşiktaş’ta elektrik kablolarındaki patlamada 2 işçi yaralandı

Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde rögar kapağı açılarak yapılan çalışma sırasında patlama meydana geldi. Patlamayı görenler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında yaralanan 2 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İçilerden F. Y. ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi sevk edilirken, hafif yaralı O. T. ayakta tedavi edildi. Ağır şekilde yaralanan işçi, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Patlamanın işçilerin elektrik kablolarına zarar vermesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

“ANNEME VE BABAMA KAÇIN DİYE BAĞIRDIM”

Patlamayı gören Gökhan Kahraman, “Bizim bankada işimiz vardı. Annemi babamı indirdiğim sırada birden patlamaya başladı. Etrafa alevler saçıldı. Anne ve babama arabanın içinden ‘kaçın’ diye bağırdım. Ama adamı gördüğümüzde alev almış bir şekilde yanıyordu. Hemen koştular adamı yangın söndürme tüpüyle söndürdüler. Adamcağız alev alev yanıyordu. Ancak yangın tüpüyle söndürebildiler.” dedi. Kahraman anne ve babasının patlamadan son anda kurtulduğunu da ifade etti.

Beşiktaş Kaymakamlığı açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Bugün saat: 11.35 sıralarında ilçemiz, Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi, No: 45’te apartman sakinlerinin kanalizasyon sorunları yaşaması sebebiyle “özel hizmet alarak” tamir-tadilat yapıldığı esnada çalışanların elektrik kablolarına zarar vermelerinden dolayı 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır.

Olay yerine polis ve ambulans sevk edilmiştir. İşçilerden F. Y. ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi sevk edilmiş, O. T. isimli işçi hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Bebek Mahallesi sakinlerimize ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı. (DHA)