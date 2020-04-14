Beşiktaş’taki olayın iç yüzü ortaya çıktı!

Polisi harekete geçiren olay, Beşiktaş Balmumcu Mahallesi, E-5 Karayolu kenarında meydana geldi. Sabah saatlerinde emniyeti arayan Bekir Yılmaz, nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla vurulduğunu iddia etti. Polise verilen bilgi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Polis çalışma başlatırken, sol diz kapağından vurulan Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Polis ekipleri, maganda kurşunuyla yaralandığı belirtilen Yılmaz’ı vuran kişiyi tespit etmek için araştırma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi ama bir sonuca ulaşılamadı.

Hastaneye giderek şüphelinin ifadesini alan polis, Bekir Yılmaz’ın verdiği çelişki bilgileri şüpheli buldu. Bunun üzerine sorgulama devam edilince, Yılmaz gerçeği anlatmak zorunda kaldı.

YEĞENİ SİLAHI SAKLAMIŞ

İfadesinde, yol kenarında alkol aldığını, kazara kendisini vurduğunu söyleyen Yılmaz, silahı saklaması için yeğeni Hüseyin Ü.’ye verdiğini aktardı. Hüseyin Ü.’nün de silahın Bekir Yılmaz’ın evinde olduğunu söylemesi üzerine olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.