Beyaz et üretim tesisinde amonyak gazı sızıntısı

Olay, Bolu’nun Doğancı Mahallesi’nde meydana geldi. Mudurnu Caddesi üzerinde bulunan beyaz et üretim tesisinde çalışan yedi işçi mide bulantısı şikayetiyle fabrika yetkililerine başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin fabrikada yaptıkları ölçüm ve incelemelerde işçilerin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi esnasında sızan gazdan etkilendikleri belirlendi.

Fabrika çevresinde şeritlerle güvenlik önlemi alan ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Gazdan etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan yedi işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)