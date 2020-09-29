Beyaz Masa’ya bir ayda 891 bin başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Ağustos ayında İBB Beyaz Masa'ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Değerlendirme sonuçları şöyle:

TOPLAM 891 BİN 489 BAŞVURU

Ağustos ayında, İBB Beyaz Masa'ya toplam 891 bin 489 başvuru yapıldı. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 15,4'ü İGDAŞ, yüzde 27,9'u İSKİ, yüzde 55,72si ise diğer alanlarla ilgili oldu.

BAŞVURULARIN YÜZDE 67,4'Ü BİLGİ İSTEMİ

Beyaz Masa'ya 79 bin 795 şikâyet, 70 bin 15 talep başvurusunda bulunuldu. Temmuz ayında yüzde 16,7 olan Beyaz Masa (Genel) şikâyetlerinin payı, Ağustos ayında yüzde 15,8'e; yüzde 16,2 seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı ise yüzde 13,9'a geriledi.

ORTALAMA ÇÖZÜM SÜRESİ, 13,6 GÜN

Bilgi istemi başvurularının yüzde 97,6'sına, şikâyet başvurularının yüzde 4,9'una, talep başvurularının ise yüzde 24,3'üne başvuru günü içerisinde karşılık verildi. Anlık çözüm (aynı günde çözülen) dışında kalan başvurularda ortalama çözüm süresi, bilgi isteminde 13,6, şikâyette 4,2, talepte 6,3 gün olarak tespit edildi.

ULAŞIM ŞİKÂYETİ AYLIK YÜZDE 9,1 ARTTI

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde aylık yüzde 9,1 artış yaşandı. Sosyal destek hizmetlerine talep 7 bin 880 azalarak 8 bin 162 olarak kaydedildi. Beyaz Masa'ya gelen şikâyetlerin yüzde 52,4'ü ulaşım, yüzde 31,9'u kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde yüzde 44,7 ile ulaşım ilk sırayı aldı.

Temmuz ayında yüzde 21,5 olan sosyal destek hizmeti talebi yüzde 11,7'ye düştü. İSKİ ve İGDAŞ şikâyetlerinin de yer aldığı toplam şikâyetler içinde ulaşımın toplam payı, yüzde 43,7 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuruları içinde sosyal yardım taleplerinin payı, yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ŞİKÂYET FATİH VE KADIKÖY'DE

Toplam şikâyetlerde Fatih (yüzde 5,17), Kadıköy (yüzde 4,99); bilgi isteminde, Esenyurt (yüzde 7,07), Küçükçekmece (yüzde 4,68) ve Pendik (yüzde 4,55); talep başvurularında, Silivri (yüzde 4,93), Ümraniye (yüzde 4,49) ve Esenyurt (yüzde 4,33) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ şikâyetlerinde, Esenyurt, Küçükçekmece ve Eyüpsultan; İSKİ'de, Esenyurt, Pendik ve Silivri öne çıktı. Önceki aylara benzer şekilde, İGDAŞ şikâyetleri, fatura, sayaç ve personellere yönelik oldu. İSKİ şikâyetlerinde ise asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları, personel şikâyeti ve teminat listenin başında yer aldı.